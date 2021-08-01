عضو لجنة تعديل الصرف: مشكلة المقاصة ستحل في وقت قريب

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قال عضو لجنة تعديل الصرف عمران الشائبي إن مشكلة المقاصة ستحل في وقت قريب لكن المستفيدين من إغلاقها هم من يعرقلون حلها.

وذكر الشائبي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”سيأتي يوم في القريب العاجل ويرضخ فيه لمعرقلون إلى مطالب الناس فالضرر مس الجميع شرقا وغربا شمالا وجنوبا”.

وتابع عضو اللجنة :”المراجعة الدولية انتهت وتم تسليم التقارير للجهات التي طلبته، والطريق الساحلي تم فتحه، حكومة وحدة وطنية واحدة وتم اعتمادها، سعر صرف وتم توحيده، ميزانية وتصرف 1/12 حسب الميزانية المقترحة”.

ويضيف الشائبي :”النفط وصل إلى 73 دولار للبرميل، والإنتاج وصل 1,300,000 برميل يوميا، ما تبقى إلا المقاصة كأهم الأعمدة للانتقال من مرحلة التشظي لمرحلة الاستقرار”.

واستطرد عضو اللجنة :”حسبما تم إيفادي به بأن المشكلة في طريقها للحل هذه الفترة القريبة، وأتمنى أن تكون جادة خلافًا للمرات السابقة فكل الأمور تسير للأفضل”.