في تصريحات لوكالة سبوتنيك.. وزارة الصحة تزود المركز الطبي في مدينة مصراته بمصنع أكسجين

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تزويد المركز الطبي في مدينة مصراتة بمصنع أكسجين بسعة 50 ألف متر مكعب، لرفع الجاهزية بالمدينة التي تشهد أعلى إصابات بفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريح خاص من رئيسة إدارة الإعلام في وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة، أسماء محمد الشكيوي لوكالة سبوتنيك .

قالت الشكيوي إن: وزارة الصحة الليبية قامت بتزويد مركز مصراته الطبي بمصنع أكسجين بالتنسيق المباشر بين حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة .

وأشارت إلى أنه تم تزويد مركز مصراتة الطبي بمصنع لغاز الأكسجين بسعة 50.000 متر مكعب في اليوم .

وأضافت: أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة العاجلة للرفع من الجهوزية القصوى لمراكز العزل لمجابهة جائحة فيروس كورونا .

وأعلنت بلدية مصراتة في وقت سابق عن حل كافة المختنقات والعراقيل التي تواجه مراكز العزل داخل المدينة تفاديا لأي نقص في مخزون الأكسجين .

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