الزناتي يتفقد الوضع الصحي ببعض المرافق الصحية ويؤكد على إتمام كافة الإجراءات ووضع حلول عاجلة

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” بتفقد بعض المرافق الصحية للاطلاع على سير العمل داخلها، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث بدأت الجولة بزيارة مركز الكلى جنزور، وتم دراسة إمكانية تفعيل شراء الخدمة لتقديم خدمات غسيل الكلى وأمراض الكلى، كما تم إعطاء ملاحظات للشركة المنفذة للصيانة، واستمرت الجولة بزيارة إلى مدينة ترهونة، وشملت زيارة إلى مستشفى العام ترهونة، وتم الاطلاع على الوضع المتهالك والمدمر للمستشفى، والذي يحتاج إلى صيانة متكاملة عاجلة، وتم ادراجه ضمن مشاريع الصيانة.

كما شملت الجولة زيارة موقع إنشاء مركز العزل بالمدينة، وتم تزويده بكافة المستلزمات ومنظومة أكسجين، وتضمنت أيضًا زيارة إلى مركز الكلى ترهونة، واتضح من الزيارة مدى الوضع المتهالك للمركز.

وفي نهاية الجولة تم التوجه إلى مستشفى القروي الداون، وتم وضع العديد من الملاحظات الكثيرة بخصوص الصيانة والتجهيز، والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وخلصت الجولة بأن مدينة ترهونة محتاجة إلى إنشاء مركز أمراض الكلى في ترهونة، إنشاء مستشفى عام آخر، مختبر طبي مرجعي، مصرف دم، مركز عزل آخر، جهاز إسعاف.

وأكد الزناتي على أنه سيقف شخصيًا على إتمام كافة الإجراءات ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل بالمدينة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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