الداخلية تناقش مع بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ملف الانتخابات ومستجدات فتح طريق الساحلي

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” اليوم الأحد، مع بعثة الإتحاد الأوروبي متمثلة في منسق ونائب رئيس البعثة “راي زنيكة” والوفد المرافق له.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من أهمها ملف الانتخابات وفض النزاعات والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الخطة الإستراتجية الصادرة عن وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، وكذلك مستجدات فتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية والنتائج الإيجابية المترتبة عن هذا الإجراء، بالإضافة إلى دور الوزارة كونها الجهة المعنية بتنفيذ مخرجات لجنة 5+5.

ومن جهته أكد الوزير على أهمية ملف الانتخابات كونها مطلب شعبي والمخرج الوحيد لنبذ الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، كما تطرق عن زيارة الحكومة للمنطقة الجنوبية وما نتج عنها من متابعة للأوضاع الأمنية والمعيشية بها، والوقوف على احتياجاتها من الدعم اللوجستي والبنية التحتية.

حيث تطرق الوزير أيضاً لموضوع الهجرة غير الشرعية إلى دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بكافة مهامه على أكمل وجه.

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