خاص..التجارة والتنمية يكشف لصدى أوضاعه المالية..وتفاصيل خدماته

قال رئيس قسم التسويق بمصرف التجارة والتنمية “حسين الشعافي” خلال معرض التجارة الإلكترونية في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف التجارة والتنمية يعد أول مصرف خاص في القطاع البنكي منذ تأسيسه عام 1996 وهو مصرف رائد جداً وحاز على انتشار واسع بالدولة الليبية في جميع مناطق الدولة .

وتابع بالقول: ونحن السبقاون في طريقة الدفع الإلكتروني ، وميزة الدفع الإلكتروني ودخلنا في هذا المجال منذ حوالي 15 عام مضى .

وأفاد : دخلنا ميزة البطاقات الإلكترونية وميزة هاتف النقال والآن منذ حوالي 6 سنوات أطلقنا خدمة إدفع لي البديل الكامل عن النقدي وتقوم هذه الخدمة بسداد أي منتج داخل الدولة الليبية سواء سوبرماركت أو صيدليات أو محال وفي جميع القطاعات وتعتبر خدمة رائدة عن طريق الهاتف المحمول .

وكشف أن خطة البنك هي التوسيع الإنتشار والحد من أزمة السيولة الموجودة بمعنى باستطاع أي زبون لدينا يقوم بعملية شراء أو تحويل بنكي من الموبايل بدون الرجوع إلى البنك ويستطيع سداد أي فاتورة وأية شركة تقوم بمشاركة المنتج مع المصرف .

وتابع بالقول: يستطيع الزبون في أي وكالة من الوكالات أن يفتح حساب جاري ونحن هذه الخدمة عن طريق الهاتف المحمول وبديلة عن البطاقة فيقوم بالإشتراك والدفع ونحن نعمل على تطويرها .

وأفاد : أغلب زبائننا بالمنطقة الشرقية بنسبة 80‎%‎ رواد مصرف التجارة وبالمنطقة الغربية ذات الشيء في ظل وجود مصارف متنافسة جُدد وشركات خاصة بالدفع الإلكتروني لأن هذا سوق كبير يتنافس به فكل منتج يقدم في خدمة عن الآخر ، والهدف أن نحن لدينا خدمة بنكية ودفع إلكتروني تجارية والشركات الآخرى التجارية تتمحور في عدة قطاعات ولكن نحن خدمات دفع إلكتروني .

وحيال الوضع المالي للمصرف؛ لا صحة لمن يقول أن مصرف التجارة ىالتنمية مفلس وفروعنا تعمل بقوتها وبكافة طاقمها ، ولا يوجد أي شيء ملموس لهذه التداعيات فالمصرف التجارة والتنمية يعمل رغم الانقسام السياسي بكافة قوته إلى حد الآن .

وحول رفض البنك الصكوك نفى “الشعافي” ذلك وقال أن هذا الموضوع لا يخص التجارة والتنمية بل كافة المصارف التي بالمنطقة الشرقية وهناك بعض المصارف بالمنطقة الغربية ذات الشيء نظراً لنقص الأرصدة ، ويتم ارجاع بعض الصكوك ولكن لا يوجد أي داعية بأنه يوجد افلاس لمصرف التجارة والتنمية .

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