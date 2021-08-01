وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج صباح اليوم الأحد بحضور رئيس الهيئة العامة للمعارض الطاهر الزوبيك معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية.

ويشارك في الفعاليات 26 عارضا من مؤسسات وشركات بينها مصارف، وسيتم خلال أيام المعرض الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام إطلاق عدد من الخدمات الجديدة للمشاركين.

وقال مصدر يعمل في وزارة الاقتصاد لـ 218 إن المعرض سيشهد إبرام عقود بين شركات الدفع الإلكتروني والمصارف ورواد الأعمال من أصحاب التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.

وضمت الأجنحة أيضا أصحاب شركات القطاعات اللوجستية المتمثلة في شركات الشحن والبريد، وكان مؤشر التجارة الإلكترونية “B2C” قد وضع ليبيا في المرتبة 85 عالمياً من حيث انتشار وقوة التجارة الإلكترونية للعام 2020 فيما وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت بين السكان إلى 75%.

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