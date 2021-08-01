الحويج يفتتح معرض ليبيا الدولي للتجارة الإلكترونية

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأحد، بإفتتاح معرض ليبيا الدولي للتجارة الالكترونية بمعرض طرابلس الدولي وسيكون خلال الفترة من 1 – 3 أغسطس 2021 م بدعم من شبكة ليبيا للتجارة.

حيث أشار الوزير إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد باشرت في تنفيذ خطتها حول التحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونياً، كما أبرمت اتفاقيات لتنفيذ الخدمات مع عدة جهات منها شركة المدار الجديد ( خدمة دفع السداد )، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات.

ومن جهة أخرى أعلن الوزير عن انطلاق المنصة الالكترونية الخاصة بشبكة ليبيا للتجارة والتي تعمل على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية، وكذلك توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع والتضليل، بالإضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الالكترونية وتطويرها.

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