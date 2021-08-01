اجتماع لمناقشة ملف المرتبات والفروقات المالية لموظفي المصلحة وديوان وزارة المواصلات

اجتمع وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري اليوم الأحد، مع وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، وبحضور رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري والمراقب المالي العام بالوزارة ومندوبين من وزارة المالية ومدير عام ميناء زوارة البحري ومدير الإدارة المالية ورئيس القسم المالي بوزارة المواصلات .

تناول الاجتماع مناقشة وحلحلة المشاكل المالية والصعوبات التي تواجه الوزارة ومصلحة الموانئ والنقل البحري، وكذلك ملف المرتبات والفروقات المالية لموظفي المصلحة وديوان الوزارة بشكل موسع، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على عدة نقاط هامة لتسهيل عمل القطاع.

ومن جهته أكد وكيل الديوان والنقل البحري على ضرورة انعقاد مثل هذه الاجتماعات الدورية لمتابعة مخرجات الاجتماع للوصول لنتائج ملموسة لخدمة القطاع والعاملين به .

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