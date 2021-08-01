المواصلات تناقش مع شركة البيرق التركية تنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الأحد، مع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري “وسام الإدريسي” ووكيل الوزارة لشؤون المطارات والنقل الجوي “خالد السويسري” ورئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش”ومندوب عن شركة البيرق التركية وأعضاء اللجنة المشكلة.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة أعمال واشغال مطار طرابلس الدولي، وكذلك تم عرض الخاص من قبل شركة البيرق التركية بتنفيذ الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي .

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