افتتاح معرض ليبيا الدولي للتجارة الإلكترونية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، معرض ليبيا الدولي للتجارة الإلكترونية الذي تقام فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 1 – 3 أغسطس الجاري، بدعم من شبكة ليبيا للتجارة.

ويضم المعرض مجالات المصارف، وشركات الدفع الإلكتروني، والتطبيقات والمتاجر الإلكترونية، وشركات الاتصالات والمعلومات، وغيرها من المجالات والقطاعات التي تدور حول التجارة الإلكترونية وتهتم بها.

وأشار الوزير في كلمته، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت في تنفيذ خطتها حول التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونياً حيث أبرمت اتفاقيات لتنفيذ الخدمات مع عدة جهات منها شركة المدار الجديد (خدمة دفع السداد) وكذلك مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات.

كما أعلن الوزير خلال الافتتاح، عن انطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بشبكة ليبيا للتجارة والتي تعمل على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع والتضليل، بالإضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

وحضر حفل الافتتاح مدير عام الهيئة العامة للمعارض، وعدد من رجال الأعمال ممثلين عن القطاع الخاص ولفيف من الباحثين والمهتمين.

السيد/وزير الإقتصاد والتجارة

