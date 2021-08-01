اقتصاد

الزراعة والثروة الحيوانية تبحث كيفية إرجاع المواقع المستغلة من الجهات الأخرى ” بمنطقة عين زارة”

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية طرابلس اليوم الأحد، مع لجنة حصر المواقع التابعة للقطاع.

تناول الاجتماع مناقشة كيفية إرجاع المواقع المستغلة من الجهات الأخرى ” بمنطقة عين زارة” وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وجهاز دعم والاستقرار.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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