الزراعة والثروة الحيوانية تبحث كيفية إرجاع المواقع المستغلة من الجهات الأخرى ” بمنطقة عين زارة”

اجتمع منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية طرابلس اليوم الأحد، مع لجنة حصر المواقع التابعة للقطاع.
تناول الاجتماع مناقشة كيفية إرجاع المواقع المستغلة من الجهات الأخرى ” بمنطقة عين زارة” وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وجهاز دعم والاستقرار.
اجتمع منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية طرابلس اليوم الأحد، مع لجنة حصر المواقع التابعة للقطاع.
تناول الاجتماع مناقشة كيفية إرجاع المواقع المستغلة من الجهات الأخرى ” بمنطقة عين زارة” وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وجهاز دعم والاستقرار.
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