الزراعة والثروة الحيوانية تبحث كيفية إرجاع المواقع المستغلة من الجهات الأخرى ” بمنطقة عين زارة”

اجتمع منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية طرابلس اليوم الأحد، مع لجنة حصر المواقع التابعة للقطاع.

تناول الاجتماع مناقشة كيفية إرجاع المواقع المستغلة من الجهات الأخرى ” بمنطقة عين زارة” وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وجهاز دعم والاستقرار.

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