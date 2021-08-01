شكشك يجتمع مع وزير التربية والتعليم لمناقشة صيانة المدارس المدمرة وطباعة الكتاب المدرسي

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الأحد اجتماعاً مع وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”، وبحضور مدير إدارة المناهج بالوزارة، ومديري الإدارات المختصة بالديوان.

نوقش خلاله موضوع طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2021 -2022م، كما استعرض نتائج المتابعة التي تمت لمشاريع عقود المدارس بدل المهدمة بعدد من المناطق .

وفي الختام تم الإتفاق على ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وديوان المحاسبة بشأن الإجراءات التعاقدية لطباعة الكتاب المدرسي ولائحة العقود الإدارية، والتأكد من التأهيل المسبق للشركات التي سيتم دعوتها للممارسة لضمان سرعة الإجراء ووصول الكتاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأيضاً التأكيد على ضرورة معالجة الإجراءات المالية العالقة لدى الوزارة بخصوص تسوية مستحقات الشركات عن الأعمال المنفذة بمشاريع عقود المدارس بدل المهدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية