اقتصاد

وزارة الزراعة الأميركية: ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى الثلث خلال 2021

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حيثُ أرجعت الوزارة السبب؛ لاستمرار فقدان الدخل بسبب جائحة كورونا، إذ قدرت الوزارة في تقييمها السنوي المعنيّ بالأمن الغذائي في 76 دولة بين متوسطة ومنخفضة الدخل أن تحصل على إعانات غذائية أمريكية كما أن 291 مليون شخص إضافي في تلك البلدان لن يكون لديهم ما يكفي من الطعام خلال هذا العام.

من جانبها، توقعت الأمم المتحدة في وقت سابق أن انعدام الأمن الغذائي العالمي في العام الماضي، وصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، إذ تسبب فقدان الدخل إلى جعل الطعام الصحي بعيداً عن متناول حوالي عشر سكان العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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