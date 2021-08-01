خاص..مدير إدارة المدفوعات الإلكترونية بتداول يكشف عن خدمات مهمة ستطلقها الشركة قريباً

كشف مدير إدارة المدفوعات الإلكترونية بشركة تداول “أحمد الدغري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اطلاق خدمة جديدة وهي توفير الدفع عبر الإنترنت خلال معرض التجارة الالكترونية والتي يستفيد منها عشرات آلاف من التجار التجزئة والموزعين والتي تتيح لمئات آلاف من حاملي البطاقات من التسوق عبر الإنترنت وإتمام عمليات الشراء عبر كافة المتاجر الإلكترونية بمختلف أنواعها والتي تتضمن حتى صغار التجار بدون الحاجة إلى عمليات ربط معقدة.

وتابع بالقول أن أهم خصائص مواصفات عمليات الدفع الإلكتروني هو مستوي الأمان العالي والتي اتخذته شركة تداول في عين الاعتبار والذي يتوافق مع موصفات الأمان المعتمدة عالمياً وتوفير خاصية الاسترجاع عبر الانترنت حين أن معدل الاسترجاع يترواح بين 10% إلى 25% في عمليات الشراء عبر الإنترنت

وبالاجابة علي سوال المستهدف من البطاقات ونقاط البيع قال “الدغري”: تستهدف شركة تداول في سنة 2021 إلى الوصول إلى مليون حامل بطاقة بالشراكة مع المصارف التجارية خلال نهاية سنة 2021 وتوزيع أكثر من 30 ألف نقطة بيع خلال التلاث السنوات القادمة.

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