عقيلة صالح يؤكد على حضور كافة النواب جلسة غداً الإثنين

اجتمع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، مع رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري”، حيث تناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالديوان وعدد من القضايا الخاصة بديوان مجلس النواب.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي “عبد الله بليحق” : فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاد لا سيما الاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم”، مؤكداً بأن “مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بشؤون البلاد، لاسيما الانتخابات القادمة وسوف يقوم مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

حيث دعا رئيس مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لحضور جلسة غداً الإثنين، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م، وكذلك البند الثاني إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى اعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة انحاء البلاد، وأيضاً الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة.

ومن جهة أخرى أكد عقيلة صالح على كل أعضاء المجلس بتحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة غداً الإثنين، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف يتم أنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضاء مجلس النواب.

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