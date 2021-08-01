خلال اجتماعهم معه.. صنع الله يوجه دعوة إلى خبراء الجمعية الليبية لعلوم الأرض

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع أعضاء الجمعية الليبية لعلوم الأرض .

تناول الاجتماع مناقشة نشاط الجمعية وطبيعة عملها المرتبط بنشاط المؤسسة الوطنية للنفط في مجال الاستكشاف وعقد المؤتمرات العلمية، وكذلك إمكانية دعم المؤسسة لنشاط الجمعية مستقبلا.

ودعى صنع الله خبراء الجمعية للمساهمة في إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجيا لمناطق حوض الكفرة وبعض المناطق البحرية والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسة على تكوين معرفة أكبر بهذه المناطق إستعدادا للتنقيب على النفط فيها مستقبلا .

ومن جهة أخرى أكد صنع الله على أن المؤسسة ستدعم الجمعية للحصول على مكان ملائم لها لممارسة نشاطها بالشكل المطلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية