وزير الاقتصاد يفتتح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، صباح اليوم معرض ليبيا الدولي للتجارة الإلكترونية، الذي تقام فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي بتنظيم من شبكة ليبيا للتجارة.

وأشار الحويج خلال كلمته الافتتاحية إلى مباشرة الوزارة في تنفيذ خطتها حول التحول الرقمي، وتقديم الخدمات إلكترونيا، معلنا انطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بشبكة ليبيا للتجارة، التي تعمل على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع والتضليل، بالإضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

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