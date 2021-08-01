وزارة الصحة تبحث ترتيب الدعم الفني واللوجستي للجهود المبذولة لإحتواء جائحة كورونا

عقد مستشاري وزير الصحة لشؤون الطوارئ والعلاج و الإمداد مصطفى ارحومه وحاتم العوامي اليوم الأحد اجتماعاً مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، وذلك لترتيب الدعم الفني واللوجستي للجهود المبذولة لإحتواء جائحة كورونا في ليبيا.

حيث عُقد هذا الاجتماع بناءً على التعليمات لوزير الصحة بشأن إعادة صياغة أسس التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي، وتحديد أولويات وماهيات هذا التعاون، للحفاظ على سيادة الدولة الليبية واستقلالية قرارها.

هذا وقد أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا عن استعداد المنظمة لتقديم كافة خبرتها في هذا المجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية