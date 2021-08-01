البريقة ترسل 44 شاحنة وقود لمدن الجنوب

أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز شحنات جديدة من الوقود وغاز الطهي إلى المدن والبلدات والقرى الواقعة في المنطقة الجنوبية من البلاد.

تكونت القافلة الجديدة من 44 شاحنة وقود و 3 شاحنات غاز طهي قامت بتأمينها الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية التي أوضحت عبر منصاتها الإعلامية بأن الكميات المرسلة صباح الاحد وصلت إلى بلدة الشويرف تمهيداً لايصالها لباقي المناطق وفقا لخطة شركة البريقة لتغطية الطلب في السوق المحلية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد دعت في وقت سابق الجهات الأمنية إلى ضرورة تشديد الرقابة على شحنات الوقود الواصلة للمدن والقرى الواقعة في المنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن عمليات التهريب تكلف نحو 750 مليون دولار سنويًا وفقًا لبيانات رسمية .. وتعدّ ليبيا أرخص الدول العربية من حيث سعر لتر البنزين والديزل ، إذ يبلغ سعر اللتر 15 قرشًا وتدعم خزانة الدولة العامة سنويا بالمليارات الوقود المستورد فيما تُعاني الحدود الليبية بسبب سوء التأمين عمليات تهريب واسعة الأمر الذي ينتج عنه تهريب ملايين اللترات من الوقود سنويًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية