أبوخزام يبحث مع القائم بالأعمال لدى جمهورية مصر أوضاع المهجرين

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوخزام” اجتماعاً مع القائم بالأعمال لدى جمهورية مصر “محمد مصباح”، لبحث آلية معالجة أوضاع المهجرين الليبيين في مصر، والوقوف على المعاناة التي يواجهونها، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي تضمن عودتهم إلى ليبيا.

واستعرض الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه الجالية الليبية بمصر، والمهجرين بشكل خاص، حيث اطلع الوزير على آلية عمل الخدمات القنصلية وقسم إصدار الجوازات.

وتم خلاله الاتفاق على فتح سجل القيد القنصلي بالسفارة، حيث دعا وزير الدولة، جميع المهجرين للمبادرة بالقيد في سجل القنصلي، تمهيدًا لمعالجة أوضاعهم وتسهيل إجراءات العودة الطوعية لبلدهم.

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