منشور لـ”المالية” بشأن عوائد الحكومة ذات الطابع السيادي

أصدرت وزارة المالية -الأحد- منشورا بشأن تحصيل الإيرادات والعوائد الحكومية ذات الطابع السيادي، نص على ضرورة تحقيق مستوى جيد من الضبط في عملية تحصيل الإيرادات لكونها مصدرا مهماً لتمويل الخزانة العامة.

وحمل المنشور تشديداً على ضرورة إيداع الايرادات والعائدات في الحساب الخاص بالايراد العام التابع لوزارة المالية في مصرف ليبيا المركزي.

وطالبت الوزارة في تعميمها المراقبين التابعين لها ومساعديهم في كافة المؤسسات الممولة من الخزانة بتعزيز دورهم الرقابي في متابعة الإيرادات والتأكد من تسجيلها في دفاتر “يومية الصندوق” وتزويد إدارة الموارد المالية بنسخة منها مع تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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