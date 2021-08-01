اقتصاد

منشور لـ”المالية” بشأن عوائد الحكومة ذات الطابع السيادي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وزارة المالية -الأحد- منشورا بشأن تحصيل الإيرادات والعوائد الحكومية ذات الطابع السيادي، نص على ضرورة تحقيق مستوى جيد من الضبط في عملية تحصيل الإيرادات لكونها مصدرا مهماً لتمويل الخزانة العامة.

وحمل المنشور تشديداً على ضرورة إيداع الايرادات والعائدات في الحساب الخاص بالايراد العام التابع لوزارة المالية في مصرف ليبيا المركزي.

وطالبت الوزارة في تعميمها المراقبين التابعين لها ومساعديهم في كافة المؤسسات الممولة من الخزانة بتعزيز دورهم الرقابي في متابعة الإيرادات والتأكد من تسجيلها في دفاتر “يومية الصندوق” وتزويد إدارة الموارد المالية بنسخة منها مع تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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