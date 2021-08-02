الجزائر تعلن استعدادها لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا

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ناقش وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، مع سفير الجزائر بليبيا كمال عبد القادر حجازي، عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين العاصمتين، والكيفيات العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح ذلك، وكذلك فتح خط بحري بين الجزائر وطرابلس في أقرب وقت، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل بالجزائر .

ولفت البيان الصادر، إلى أن لقاء الوزير والسفير جاء تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي إلى الجزائر مؤخرًا .

وأكد البيان، أن هذا اللقاء تطرق على وجه الخصوص، إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بين البلدين، والكيفيات العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح ذلك، وكذلك فتح خط بحري بين الجزائر وطرابلس .

وشدد البيان، على أن هذه المجهودات تأتي في إطار مساهمة قطاع النقل في توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون بين الدولتين الشقيقتين”.