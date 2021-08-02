كم تبلغ قيمة الميداليات الأولمبية؟ تعرف عليها

يتنافس اللاعبون المشاركون في أولمبياد طوكيو لكتابة أسمائهم في كتب التاريخ بالحصول على ميدالية ذهبية أو فضية أو برونزية.

وإلى جانب القيمة المعنوية الكبيرة لهذه الميداليات، فقد تساءل الكثيرون عن قيمتها المادية، وهو الأمر الذي تحدثت عنه شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وقالت الشبكة إن قطر كل من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية 85 ملم ويتراوح سمكها من 7.7 ملم إلى 12.1 ملم.

وفي الواقع، فإن الميدالية الذهبية مصنوعة من الفضة النقية المطلية بالذهب، مع حوالي 6 غرامات من الذهب من إجمالي وزن 556 غراما.

أما الميدالية الفضية فمصنوعة من الفضة النقية وتزن حوالي 550 غراما، بينما تزن الميدالية البرونزية حوالي 450 غراما وهي في الواقع مصنوعة من 95 % نحاس و5 % زنك.

هذا يعني أن الميدالية الذهبية بأسعار اليوم تقدر قيمتها بحوالي 800 دولار، في حين أن قيمة الميدالية الفضية هي 450 دولارا، والبرونزية حوالي 5 دولارات.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، بيعت ميدالية فضية من أولمبياد أثينا 1896 مقابل 180 ألف دولار في مزادفي بوسطن، وحصلت الميدالية الذهبية للرامي الكوبي لوريس بوبو من أولمبياد لندن 2012 على 73 ألفا و200 دولار، والميدالية الذهبية لإيفان بيدروسو في الوثب الطويل من أولمبياد سيدني 2000 مقابل 71 ألفا و335 دولارا.

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