الدبيبة يكشف وصول شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني تقدر بمليوني جرعة

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” عن وصول أكبر كمية من لقاح “سينوفارم الصيني” تقدر ب 2.000.000 مليون جرعة اليوم .
وأضاف بالقول: نشكر الدول والشركات التي ساعدت بوصول اللقاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى مجهودات وزارة الصحة بكامل كوادرها الطبية والإدارية ومراكز العزل.
وأشار إلى سعيه بتوفير اللقاح ولم يأتي بشكل سهل وانسيابي، حيث دعا كافة المواطنيين بربوع البلاد لتلقي اللقاح بشكل أسرع.
وأفاد بأن هناك دفعات أخرى قادمة تقدر ب500 ألف جرعة ستصل قريبا إلى ليبيا، وكذلك مليون جرعة أخرى الأسبوع القادم.
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