الدبيبة يكشف وصول شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني تقدر بمليوني جرعة

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” عن وصول أكبر كمية من لقاح “سينوفارم الصيني” تقدر ب 2.000.000 مليون جرعة اليوم .

وأضاف بالقول: نشكر الدول والشركات التي ساعدت بوصول اللقاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى مجهودات وزارة الصحة بكامل كوادرها الطبية والإدارية ومراكز العزل.

وأشار إلى سعيه بتوفير اللقاح ولم يأتي بشكل سهل وانسيابي، حيث دعا كافة المواطنيين بربوع البلاد لتلقي اللقاح بشكل أسرع.

وأفاد بأن هناك دفعات أخرى قادمة تقدر ب500 ألف جرعة ستصل قريبا إلى ليبيا، وكذلك مليون جرعة أخرى الأسبوع القادم.

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