انخفاض اسعار الذهب اليوم مع استقرار سعر صرف الدولار الامريكي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 2 اغسطس 2021، مع استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي.

ونزل سعر الذهب الفوري 0.2 % إلى 1810.71 دولار للأوقية بحلول 03:32 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن تعافى الدولار قليلاً من أدنى مستوى في شهر واحد.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين. ضعف الدولار يجعل السبائك أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1814.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت اسعار الفضة اليوم عند 25.46 دولارا، وارتفع سعر البلاديوم 0.5٪ إلى 2672.93 دولارا، وارتفع سعر البلاتين 0.9٪ إلى 1058.22 دولارا.

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