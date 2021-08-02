الشنطي يوجه مراسلة للدبيبة بخصوص تدني مستوى الخدمات بمراكز العزل

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”.
حيث نصت الرسالة أنه من خلال متابعة الهيئة لملف جائحة فيروس كورونا تبين تدني في مستوى الخدمات لدى مراكز العزل، بالإضافة إلى عزوف العديد من العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل، جاء نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وكذلك قيام وزارة الصحة بصرف مبلغ مالي قدره (1.000.00دل) مليون دينار من حساب الطوارئ.
كما طالب الشنطي التدخل المباشر من رئاسة الحكومة لتخصيص مبلغ مالي لتسديد الالتزامات القائمة لصالح العاملين بمراكز العزل.
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