الشنطي يوجه مراسلة للدبيبة بخصوص تدني مستوى الخدمات بمراكز العزل

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”.

حيث نصت الرسالة أنه من خلال متابعة الهيئة لملف جائحة فيروس كورونا تبين تدني في مستوى الخدمات لدى مراكز العزل، بالإضافة إلى عزوف العديد من العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل، جاء نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وكذلك قيام وزارة الصحة بصرف مبلغ مالي قدره (1.000.00دل) مليون دينار من حساب الطوارئ.

كما طالب الشنطي التدخل المباشر من رئاسة الحكومة لتخصيص مبلغ مالي لتسديد الالتزامات القائمة لصالح العاملين بمراكز العزل.

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