أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف حيال الاقتصاد الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بشكل حاد، وسط تفاقم المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط من منتجي “أوبك+”، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1% إلى 74.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبطت إلى مستوى متدن عند 74.10 دولار في وقت سابق من الجلسة، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% أيضا إلى 73.25 دولار للبرميل، بعد انخفاضها في وقت سابق من التعاملات إلى 72.77 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في مؤسسة “أواندا” إن “الصين تقود الانتعاش الاقتصادي في آسيا، وإذا تزايد التراجع، ستزداد المخاوف من أن تشهد التوقعات العالمية انخفاضا كبيرا”.

وأضاف: “توقعات طلب الخام ليست على أرض صلبة وربما لن يتحسن ذلك لحين حدوث تحسن على صعيد اللقاحات عالميا”.

وأظهر مسح أعمال اليوم، تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو 2021، مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ويرجع ذلك إلى أسباب منها ارتفاع أسعار المنتجات، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.

