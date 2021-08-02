وكالة فرنسية: 91% من شركات السوق الليبية بدون خبرة ولا تصدر منتجاتها

تقرير/218

تحديات ليست بالعادية تواجه رواد المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا أبرزها قيود الإجراءات من مؤسسات الدولة وبدائية التعامل في زمن اعتمد العالم التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات التسجيل وغيرها.

وفي دراسة حديثة نشرتها الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية حول السوق الليبية شارك فيها 586 مؤسسة بالإضافة إلى أعضاء غرف التجارة والصناعة أوضحت أن 50% من الشركات الناشئة في ليبيا تعاني من صعوبات في الاستمرارية وأن 91% منها لا تملك أي خبرة منها في تصدير منتجاتها

المنظمة أوضحت أن 80%من المشروعات النشطة مصنفة في قطاعي التجارة والخدمات من إجمالي الأنشطة القائمة فيما يمثل قطاع الصناعة 20% فيما قدرت المنظمة الشركات الناشئة التي تجني أرباحا وقادرة على التوسع تبلغ نسبتها 24%.

انعكاسات غياب التنظيم في السوق المحلية دفعت نحو تشكيل كتلة اقتصاد غير رسمي قوامها يفوق ال60% وفقا لبيانات حكومية، مما يعني فقدان عدد من المزايا، أبرزها شريحة كبيرة من قاعدة البيانات للسوق المحلية.

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