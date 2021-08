قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن جائحة كورونا قلبت مسار التراجع المطرد للخلل في المعاملات الجارية في 2020 نظرا للإنفاق الضخم لسد العجز في الدول المتقدمة بالتزامن مع الفجوات التجارية للإمدادات الطبية وتراجع الطلب على الوقود والسفر.

