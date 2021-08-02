خاص: المركزي يكشف لصدى عن مستجدات هامة جداً حيال المقاصة ..ويزف أخبار مفرحة

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية وإلى ماخلص إليه اجتماع اليوم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن اجراءات المصرف لحل مشكلة المقاصة و إجراءات صرف علاوة الأبناء والزوجة و ترتيبات الحكومة لصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين والمعاشات الاساسية ، ستشرع المصارف التجارية ابتداء من الاسبوع القادم بتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف لتمكين المستفيدين من هذه المبالغ لاستلامها نقداً.

كما أوضح المصدر أنه بعد الانتهاء من وضع بعض الحلول لمشكلة المقاصة هذا الأسبوع أن كافة المصارف التجارية ستشرع خلال الاسبوع القادم بالتوسع في عمليات بيع النقد الاجنبي لكافة الاغراض وإلغاء كافة القيود على قبول صكوك المقاصة بين المصارف التجارية خصوصاً بعد تغذية حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس .

ويطمئن المصرف المركزي زبائن المصارف بتوفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى فروع المصارف كما أن المصرف المركزي مستمر في تغطية الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض .

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