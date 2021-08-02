خاص..مصدر بمركزي طرابلس: هذه تفاصيل ما سيحدث بعد الانتهاء من وضع بعض الحلول لمشكلة المقاصة هذا الأسبوع

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بعد الانتهاء من وضع بعض الحلول لمشكلة المقاصة هذا الأسبوع أن كافة المصارف التجارية ستشرع خلال الأسبوع القادم بالتوسع في عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض وإلغاء كافة القيود على قبول صكوك المقاصة بين المصارف التجارية خصوصاً بعد تغذية حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس .

كما طمئن المصرف المركزي زبائن المصارف بتوفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى فروع المصارف كما أن المصرف المركزي مستمر في تغطية الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض .

كما قال المصدر بالمركزي طرابلس: في اطار دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية وإلى ماخلص إليه اجتماع اليوم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن إجراءات المصرف لحل مشكلة المقاصة و إجراءات صرف علاوة الأبناء والزوجة وترتيبات الحكومة لصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين والمعاشات الأساسية ، ستشرع المصارف التجارية ابتداءً من الأسبوع القادم بتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف لتمكين المستفيذين من هذه المبالغ لاستلامها نقداً.

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