خلال اجتماعه مع رؤساء لجان إدارات الشركات النفطية.. صنع الله يؤكد على أن قطاع النفط لايزال جسمًا واحدًا

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع رئيس لجنة الإدارة المكلّف بشركة “الخليج العربي للنفط” “أشرف العبار” ورئيس مجلس إدارة شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ” مسعود موسى ورئيس لجنة الملاك بشركة “الواحة للنفط ”رجب عبد الصادق”

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض النشاط العام للشركات، وكذلك التحديات التي تواجهها وكيفية تحسين أدائها في المستقبل، كما تم أيضاً مناقشة العراقيل والتحديات التي تواجه الشركات وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج في ظل تأخر الميزانيات.

ومن جهته أكد صنع الله على أنه برغم من وجود كل هذه الضغوطات إلا أن “قطاع النفط لايزال جسمًا واحدًا ” كما أخصّ بالحديث والثناء جهود كل العاملين في شركة “الخليج العربي للنفط” لما حققته من إرتفاعاً ملموسًا في إنتاجها، حيث بلغ معدل انتاجها إلى 316 برميل في اليوم ، وهو يعد رقمًا قياسياً لم تصله الشركة منذ عام 2012.

من جهة أخرى أعرب “أشرف العبار” عن امتنانه لدعم المؤسسة المستمر للشركة منبها إلى ضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة لانجاز كافة المشاريع المخطط لها والتي تحافظ على معدلات الانتاج وزيادتها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية