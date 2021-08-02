خاص..بالتفاصيل: تعرف على خطة المركزي بطرابلس بدءً من الأسبوع القادم فيما يخص السيولة

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه مستمر في تغطية الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض ، مطمئناً زبائن المصارف بتوفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى فروع المصارف.

وقال المصدر أن ما خلص إليه اجتماع اليوم بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك في اطار دعم جهود بشأن إجراءات المصرف لحل مشكلة المقاصة و إجراءات صرف علاوة الأبناء والزوجة وترتيبات الحكومة لصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين والمعاشات الأساسية ، ستشرع المصارف التجارية ابتداءً من الأسبوع القادم بتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف لتمكين المستفيذين من هذه المبالغ لاستلامها نقداً.

كما أوضح المصدر أنه بعد الانتهاء من وضع بعض الحلول لمشكلة المقاصة هذا الأسبوع أن كافة المصارف التجارية ستشرع خلال الأسبوع القادم بالتوسع في عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض وإلغاء كافة القيود على قبول صكوك المقاصة بين المصارف التجارية خصوصاً بعد تغذية حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس .

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