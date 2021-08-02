الدبيبة يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد

أصدر رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار رقم 212 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وأيضاً وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الإستراتيجيات، ومنذوب عن ديوان المحاسبة، وكذلك مدير إدارة الدراسات بمصرف ليبيا المركزي.

كما نص القرار أيضاً على تولي اللجنة إعداد جدول مرتبات موحد للموظفين بالدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة بالباب الأول بالتنسيق مع اللجنة الماليك بمجلس النواب.

وأن تقدم اللجنة تقرير بنتائج أعمالها خلال 60 يوماً للعرض على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره.

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