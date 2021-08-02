الكيلاني تناقش الإجراءات التي تمت سابقاً على صرف المنحة بالربع الأول من العام الجاري

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الاثنين باستقبال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “مختار الطويل” ومدير عام مصرف الأمان “أحمد الدوكالي” ، حيث تناول اللقاء مناقشة كافة الإجراءات التي تمت سابقاً على صرف المنحة بالربع الأول من العام الجاري.

كما أفاد الدوكالي أن المصرف بصدد إرجاع كافةالمبالغ التي تم استقطاعها من المواطنين إلكترونياً، وأضاف بأن المصرف تدارك عدم تكرار الاستقطاع الإلكتروني الذي تم سابقاً على حسابات المستحقين للمنحة وأنه سيقوم بصرف المنحة القادمة كاملة دون أي استقطاعات.

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