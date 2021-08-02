“إدارة القضايا” تكسب قضية رفعتها شركة هندية جنبت ليبيا خسارة 165 مليون دولار

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن جهود الإدارة القضايا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي قد تكللت بنجاح آخر جديد في مجال المنازعات الخارجية ، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة سيمبلكس الهندية الدولة الليبية في الدعوى التحكيمية المقامة منها بباريس عام 2018 م.

وأوضحت الإدارة في منشورها أن الشركة الهندية استندت في “مزاعمها” إلى ما اخلال ليبما اعتبرته إخلال ليبيا يأحكام المعاهدة الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بينها وبين الهند في عام 2009 وذلك بمناسبة تعاقدها منذ عامي 2008 – 2009 على تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالمرافق التابعة لها بمنطقتي قيرة الشاطئ ووادي المجينين ، حيث أصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 23/7/2021 قرارها القاضي بإنهاء إجراءات التحكيم لإخفاق الشركة المدعية في استيفاء تكاليف التحكيم مع الزامها بالمصاريف .

واعتبرت الإدارة أن هذا الحكم ( يعزز الدور المهم الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين ، ويضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن ، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام)

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