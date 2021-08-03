الحكومة تشكل لجنة لتوحيد المرتبات بعد طلبها تأجيل مناقشة قانون الميزانية بمجلس النواب

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قرر مجلس وزراء الحكومة، الإثنين، تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة.

ولفت القرار، إلى أن توحيد المرتبات يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح، أن اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الخدمة المدنية ومندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من وكلاء الوزارات.

يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الإثنين، أن مجلس النواب أجل مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، بطلب من الحكومة.

وأوضح بليحق، أن التأجيل جاء بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد دعا الحكومة إلى تضمين قانوني زيادة مرتبات العاملين في الداخلية والتعليم إلى الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي مطالبة العاملين بالقطاعات الأخرى إلى إصدار قوانين مماثلة بشأنهم.