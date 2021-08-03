مركزي البيضاء يوجه مراسلة هامة بشأن قبول الصكوك الاكترونية بغرفة المقاصة اليدوية

وجه مدير إدارة الرقابة المصرفية بمركزي البيضاء “أسامة الشكري” رسالة إلى المدراء العامين ومدراء إدارات المناطق بالمصارف.

حيث نصت الرسالة على قرار المحافظ رقم (5) لسنة2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها الخاصة بإطلاق مشروع منظومة المقاصة الاكترونية، كما لاحظه مصرف ليبيا المركزي بالاونة الأخيرة من عدم تقيد المصارف التجارية بضوابط المنظمة للمقاصة الصكوك اليدوية، وذلك بتقديم الصكوك الاكترونية بغرفة المقاصة اليدوية بفرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي، عليه يصدر المركزي تعليماته بقبول الصكوك الاكترونية بغرفة المقاصة اليدوية على أن يكون آخر يوم لتداول هذه الصكوك بالغرفة هو يوم 26/أغسطس/2021م.

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