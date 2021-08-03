الجوف للتقنية النفطية تجتمع مع شركة رأس لأنوف لتصنيع النفط والغاز

عقدت شركة الجوف للتقنية النفطية يوم أمس الاثنين اجتماع تقابلي مع شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز وشريك الجوف في خدمات الفحص الفني والتفتيش شركة ابلاس العالمية، حيث ترأس الاجتماع من جانب شركة الجوف رئيس لجنة الإدارة المكلف سليمان أجبيل وعضو لجنة الإدارة للتسويق والشؤون الفنية فتحى خليفة والمختصين، ومن جانب شركة راس لانوف حضر أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشئون الفنية ومدير عام السلامة.

كما قدم الخبراء عروض مرئية أثراها الحضور من شركة لأنوف بالنقاش والتساؤلات المهمة لزيادة التوضيح وتغطية أغلب جوانب العرض.

وبدوره أكد رئيس اللجنة المكلف سليمان اجبيل على أهمية التعاون وعقد المزيد من اللقاءات وإثراء الحوار والنقاش والتعاون فى كافة المجالات المشتركة.

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