صندوق النقد الدولي يُخصص 650 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على تخصيص 650 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، بعد وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق في بيان، إن عملية توزيع هذه الأموال ستبدأ في 23 أغسطس، وستكون حقوق السحب الخاصة متاحة لجميع أعضاء الصندوق بما يتناسب مع حصصهم.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه تم تخصيص 275 مليار دولار للأسواق النامية والبلدان منخفضة الدخل.

من جانبها، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في بيان صحفي، هذا القرار بـ “التاريخي” وبأنه بمثابة “التطعيم للاقتصاد العالمي خلال أزمة غير مسبوقة”.

وفي أبريل الماضي، فوض صندوق النقد الدولي، بزيادة موارده بواقع 650 مليار دولار كي تتمكن مؤسسة الإقراض الدولية من تقديم المزيد من الدعم للبلدان المعرضة للخطر لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في تصريحات حينها، إن زيادة الاحتياطيات بواقع 650 مليار دولار تعد الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الاحتياطيات، التي تشتد الحاجة إليها للدول الفقيرة التي تعاني من ركود عميق بسبب الوباء والحاجة إلى الحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات وإدارتها.

وفي سياقٍ ذي صلة، أخبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لجنة صندوق النقد الدولي المعنية بأن زيادة حقوق الاقتراض الخاصة ستوفر “دفعة تمس الحاجة إليها للاحتياطيات العالمية”.

وأضافت أنه سيكون من المهم للدول الغنية التي لا تحتاج إلى زيادة الموارد، أن تقدم هذا الدعم الإضافي للدول الفقيرة.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة “بريتون وودز” تابعة للأمم المتحدة، وأنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويُديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 189بلدًا.

