وزير الخارجية الايطالي يوعد بتسهيل حصول الليبيين على التأشيرات من القنصلية الإيطالية خلال الأيام القادمة

توجهت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بزيارة تفقدية لديوان الوزارة بمدينة بنغازي، لتفقد سير العمل بالديوان، والصعوبات التى يواجهها.

من جانب آخر التقت المنقوش مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي وبحضور السفير الإيطالي بليبيا جوزيبي بوتشينو، والقنصل الإيطالي بالمدينة كارلو باتوري.

وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى ايطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي، حيث وعد الجانب الإيطالي في هذا الخصوص بأنه سيشرع في ذلك خلال الأيام القادمة، كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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