هبوط اسعار الذهب اليوم وسط حذر قبل بيانات أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجع الذهب بالتعاملات الفورية 0.1 بالمئة، ليصل إلى 1810.96 دولارًا للأوقية.

كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1813.40 دولارًا للأوقية.

وتراجعت اسعار الفضة اليوم 0.5 % إلى 25.30 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.1 % إلى 2678.89 دولارًا ، بينما انخفضت اسعار البلاتين 0.5 % إلى 1051.65 دولارًا للأوقية.

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