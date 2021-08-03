البدء في تنفيذ علاوة الزوجة والأبناء عن الربع الثاني

مصدر من رئاسة الوزراء لـ218: إدارة العمليات المصرفية بالمركزي تشرع في تنفيذ علاوة الزوجة والأبناء تحت 18 سنة عن الربع الثاني

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