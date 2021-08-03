العبار يؤكد على الإنتهاء من مشروع استغلال الغاز بحقلي مسلة والسرير

عقد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار اليوم الثلاثاء اجتماعاََ مع عضو لجنة الإدارة للهندسة والانشاءات والشؤون الفنية والتخطيط عبدالمطلب آدم لبحث وضعية المشاريع، وأهم المشاريع التي يمكن الإنتهاء منها خلال هذه السنة2021م.

وأكد العبار بأنه سوف يتم الإنتهاء من مشروع استغلال الغاز بحقلي مسلة والسرير حسب بنود العقد المتفق عليه مالم يتم إضافة أعمال أخرى داخل محطة كهرباء السرير.

كما أفاد عضو لجنة الإدارة بأن مشروع الربط الكهربائي مع شبكة كهرباء شركة الواحة H-22 تشكل نسبة الإنجاز به حوالي 84%، وسيتم الإنتهاء منه قبل نهاية أكتوبر إذا تمت حل المشاكل المالية التي تواجهها الشركة وتواجد المهندسين والفنيين بالموقع لإتمام التركيبات الكهربائية.

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