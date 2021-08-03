تمهيدًا لتمريره .. حكومة الدبيبة تضع اللمسات الأخيرة لمشروع الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عدلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م .

وقدرت الميزانية المعدلة بقيمة إجمالية بلغت ” 111,273,260,670″ مليار دينار ليبي، مايعادل “20,049,236,156 دولار أمريكي” .

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد طلبت تأجيل مناقشة مشروع الميزانية من مجلس النواب إلى الثلاثاء لرغبتها في إجراء بعض التعديلات عليه حتى لا يتم رفضه كما حدث سابقا.

واطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة من جدول لاستخدمات الميزانية العام للعام المالي الحالي والتي حددته بخمس أبواب، وهي المرتبات وما في حكمها، ونفقات التسييرية والتشغيلية، ومشروعات وبرامج التنمية، ونفقات الدعم، ونفقات الطوارئ .

وبلغت قيمة باب المرتبات وما في حكمها، 43,919,953,450 دينار ليبي، وقيمة النفقات التسييرية والتشغيلية 18.753.3.7.400 دينار ليبي، والباب الثالث لمشروعات وبرامج التنمية بلغ 20.000.000.000 دينار ليبي، وباب نفقات الدعم 22.600.000.000 دينارليبي، والباب الخامس والأخير لنفقات الطواري بلغ قيمته 6.000.000.000 دينار ليبي، حيث بلغ أجمالي الميزانية 111.273.250.670 دينار ليبي .

وكان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته التي عقدها، أمس الإثنين، استكمال مناقشات قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر من الشعب، ومشروع الميزانية العامة، اليوم الثلاثاء.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب، إن مشروع الميزانية من المفروض كان سيعتمد في جلسة النواب أمس الإثنين، لافتًا إلى أن حضور النواب تجاوز المائة عضو .

وتابع الشعاب في تصريحات صحفية، أنه يرجح اعتماد الميزانية بمن حضر من النواب وأنه في سنوات ماضية اعتمدت بحضور 30 و40 نائب حسب الظروف.