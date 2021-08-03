صنع الله يناقش مع مدير عام الوطنية للنفط ببنغازي المشاريع والأهداف التي تعتزم فرع المؤسسة بتحقيقها خلال الفترة القادمة

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء، مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي “خالد الخفيفي” ، وبحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة “العماري محمد” وعضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج “بلقاسم شنقير” .

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض نشاط فرع المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي، وكذلك مشاريعها والأهداف التي تعتزم تحقيقها خلال الفترة القادمة.

ومن جهته أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالجهود الاستثنائية التي بذلها مدير عام المؤسسة الوطنية فرع بنغازي وكل الموظفين من أجل الرفع من أداء المؤسسة، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات والصعوبات التي واجهتهم.

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