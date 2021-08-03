صنع الله يناقش مع مدير عام الوطنية للنفط ببنغازي المشاريع والأهداف التي تعتزم فرع المؤسسة بتحقيقها خلال الفترة القادمة

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء، مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي “خالد الخفيفي” ، وبحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة “العماري محمد” وعضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج “بلقاسم شنقير” .
تناول الاجتماع مناقشة واستعراض نشاط فرع المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي، وكذلك مشاريعها والأهداف التي تعتزم تحقيقها خلال الفترة القادمة.
ومن جهته أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالجهود الاستثنائية التي بذلها مدير عام المؤسسة الوطنية فرع بنغازي وكل الموظفين من أجل الرفع من أداء المؤسسة، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات والصعوبات التي واجهتهم.
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