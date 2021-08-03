بالإجمالي ..تعرف على بنود الميزانية المعدلة من الحكومة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مقترح مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 .
حيث أن إجمالي مصادر التمويل للميزانية 111.273.260.370 دينار، مليار ، كما تم تخصيص بالباب الأول المرتبات وما في حكمها مبلغ 43.919 مليار ونفقات التسيير والتجهيز والتشغيل بمبلغ 18.753 مليار ومشروعات وبرامج التنمية 20 مليار ونفقات الدعم 22 مليار ونفقات الطواريء 6 مليار.
وكذلك الموارد النفطية 90.838 مليار والضرائب والرسوم على الدخل الأنشطة الاقتصادية 1.200 مليار وإيرادات الجمارك300 مليون وايرادات الاتصالات450 مليون وأرباح مصرف ليبيا المركزي 300 مليون وايرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 330 مليون ورسوم الخدمية وإيرادات أخرى 479.923 مليون وإجمالي الإيرادات النفطية والسيادية والرسوم مقابل رسوم أخرى 3 مليار والإيرادات النفطية المحققة خلال السنة المالية2020م 17.380 مليار .
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