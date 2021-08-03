بالإجمالي ..تعرف على بنود الميزانية المعدلة من الحكومة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مقترح مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 .

حيث أن إجمالي مصادر التمويل للميزانية 111‪.273‪.260.370 دينار، مليار ، كما تم تخصيص بالباب الأول المرتبات وما في حكمها مبلغ 43.919 مليار ونفقات التسيير والتجهيز والتشغيل بمبلغ 18.753 مليار ومشروعات وبرامج التنمية 20 مليار ونفقات الدعم 22 مليار ونفقات الطواريء 6 مليار.

وكذلك الموارد النفطية 90.838 مليار والضرائب والرسوم على الدخل الأنشطة الاقتصادية 1.200 مليار وإيرادات الجمارك300 مليون وايرادات الاتصالات450 مليون وأرباح مصرف ليبيا المركزي 300‪ مليون وايرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 330 مليون ورسوم الخدمية وإيرادات أخرى 479.923 مليون وإجمالي الإيرادات النفطية والسيادية والرسوم مقابل رسوم أخرى 3 مليار والإيرادات النفطية المحققة خلال السنة المالية2020م 17.380 مليار .

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