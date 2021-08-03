المركزي يكشف إجمالي المبالغ المخصصة لمنحة الأبناء ..وتفاصيل توزيعاتها على المصارف

قال مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: بلغ اجمالي المبالغ المخصصة لمنحة الأبناء والتي تم إحالتها من قبل إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي نحو 1048.7 مليون دينار موزعة على المصارف التجارية على النحو التالي :

مصرف الجمهورية 257.9 مليون ، مصرف الأمان 273.5 مليون ، المصرف التجاري الوطني 162.9 مليون ، مصرف الوحدة 129.8 مليون ، مصرف الصحاري 62.0 مليون ، مصرف التجارة والتنمية 59.0 مليون ،مصرف شمال افريقيا 56.7 مليون ،مصرف الواحة 15.3 مليون ، المصرف المتحد للتجارة والاستثمار 12.2 مليون ،مصرف الاجماع العربي 7.3 مليون ،3.46 مليون مصرف المتوسط ، مصرف التجاري العربي 1.72 مليون ،مصرف السراي 2.1 مليون ،مصرف النوران 1.96 مليون ،المصرف الاسلامي 1.36 مليون ،مصرف الوفاء 1.23 مليون ،المصرف الزراعي 790 ألف ، المصرف الخارجي 218.0 ألف و مصرف الخليج الاول 28.9 ألف .

وبحسب المركزي فستباشر إدارات المصارف وفروعها بإحالة مخصصاتها إلى حسابات المستفيدين وصرفها اعتباراً من يوم غداً الاربعاء .

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