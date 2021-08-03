مجلس النواب يحيل قانون الميزانية للجنة المالية

قام مجلس النواب الليبي بإستئناف جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه.

حيث واصل نقاش ومداولة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي ولا يزال مستمر في مناقشة مشروع القانون، أيضا في نهاية جلسة اليوم ورد مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة بعد أن طلبت التأجيل يوم أمس وتم تعميم مشروع قانون الميزانية المعدل على أعضاء المجلس وإحالته للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الملاحظات ودراسته.

كما بلغت القيمة الإجمالية لمشروع القانون أكثر من 111 مليار د.ل وسوف يتم دراسة هذا المشروع وإبداء الملاحظات عليه وإحالته لمجلس النواب.

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