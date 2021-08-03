البرلمان يرفض تمرير مقترح ميزانية 2021 بمقدار 111 مليار

تقرير/ 218

من جديد، لم يمرر مجلس النواب مشروع الميزانية المقدم من الحكومة في جلسة هي الــــ 16 عقدها خلال أكثر من شهرين، بسبب ارتفاع تقديرات الحكومة التي طالبت الاثنين بتأجيل النظر فيها إلى حين تعديلها الثلاثاء.

رفض البرلمان تمرير الميزانية -الثلاثاء- بسبب تعديلها من الحكومة ورفع قيمتها من 75مليار دينار إلى 111مليارا بزيادة مقدارها 36مليارا، أبرزها كان في باب المرتبات الذي ارتفع بمقدار 10 مليارات دينار ليسجل بذلك 43مليارا، فيما بلغ تقدير باب النفقات التسييرية 18 مليارا و700 مليون دينار، وسجل باب التنمية 20مليار دينار، بينما قدرت الحكومة باب الدعم بــ 22 مليارا و 600 مليون دينار، كما أضافت حكومة الوحدة بابا خامسا للطوارئ بقيمة 6 مليارات دولار.

نواب عبروا عن انزعاجهم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعدما رفع من قيمة الميزانية بدلاً من تصحيح مسارها وتخفيضها..فعضو مجلس النواب صالح افحيمة قال في تصريح خاص لقناة 218 إن هناك تخوفات من استغلال ملف الميزانية لعقد صفقات سياسية مستقبلا.

وحذر بعض المراقبين من قيمة الميزانية التي وصلت لحدود ال111مليارا، بالمقارنة مع ما تبقى من عمر الحكومة المقدر بــــ 5 أشهر تخوفاً من تسجيل عمليات فساد في عدد من المؤسسات.

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